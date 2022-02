Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220208-5: Montagsversammlungen im Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei schützt Versammlungen zur Corona-Politik

Polizeibeamte haben am Montagabend (7. Februar) insgesamt elf Versammlungen in Bergheim, Kerpen (2), Wesseling, Erftstadt (2), Hürth, Frechen, Bedburg, Elsdorf und Pulheim begleitet und geschützt. Bei keiner der Versammlungen kam es zu Störungen.

Bei der Versammlungsbehörde haben drei Versammlungsleiter Versammlungen in Bergheim, Kerpen und Wesseling mit kritischer Betrachtung der Corona-Politik angezeigt. Zwei Versammlungen, die unter dem Motto "Mahnwache für die Corona Toten" und "Impfen hilft! Mit Abstand gegen rechte Hetze" in Kerpen und Erftstadt stattfanden, sind ebenfalls zuvor angemeldet worden.

Sechs weitere Versammlungen fanden in Erftstadt, Hürth, Frechen, Bedburg-Kaster, Elsdorf und Pulheim statt. Diese waren zuvor nicht bei der Versammlungsbehörde angezeigt worden, so dass Polizeibeamte in diesen Fällen eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz fertigten.

Die Versammlungsleiterin eines Aufzugs mit dem Motto "Für ein liebevolles Miteinander, für eine freie Impfentscheidung gegen Diskriminierung" in Kerpen schloss einen Versammlungsteilnehmer aus, da er sich weigerte eine Maske zu tragen. Mitarbeiter der Ordnungsbehörde fertigten gegen ihn nach einer Personalienfeststellung durch die Polizei eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell