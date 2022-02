Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220208-3: Zeugensuche nach Autoaufbrüchen

Brühl (ots)

Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl ist auf der Suche nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zu drei Delikten machen können.

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag (7. Februar) in Brühl die Scheiben von zwei Autos eingeschlagen und nach derzeitigem Sachstand den Innenraum der Fahrzeuge durchwühlt. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen zu den aktuellen Taten und einem Autoaufbruch aufgenommen, der sich bereits am Dienstag (1. Februar) ereignet hatte.

In der Zeit zwischen Dienstag (1. Februar) 9 Uhr und 19.30 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines Opel Corsa ein, der an der Römerstraße auf dem Park & Ride Parkplatz Brühl-Vochem abgestellt war.

Ein zweiter Fall ereignete sich am Sonntag (6. Februar) zwischen 15 Uhr und Montag (7. Februar) 5.50 Uhr. Auch hier hatten Unbekannte die Seitenscheibe eines BMW der 3er-Reihe eingeschlagen, der auf der Kölnstraße stand.

Im Zeitraum zwischen Sonntag (6. Februar) 20 Uhr und Montag (7. Februar) 15 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines VW Polo ein, der auf der Königstraße parkte.

Ob aus den Autos etwas entwendet wurde, ist in allen Fällen Gegenstand laufender Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 02233 52-0 oder per Email an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell