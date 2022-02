Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220207-5: Polizisten stellten alkoholisierte Autofahrer

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Arzt entnahm den Männern Blutproben.

In der Nacht zu Sonntag (6. Februar) haben Polizisten einen Autofahrer (34) vorläufig festgenommen. Zuvor war der 34-Jährige gegen 1.45 Uhr mit seinem Audi auf der Bonnstraße in Richtung Brauweiler unterwegs. Nach der Fahrt über die Landesstraße 213 hielten die Beamten den Fahrer aufgrund seiner Fahrweise in Schlangenlinien in Glessen an. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann zeigte ein Ergebnis von knapp 1 Promille an. Ein weiterer Atemalkoholtest auf einer Polizeiwache ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Ein Arzt entnahm dem 34-Jährigen nach erfolgter Anordnung eine Blutprobe. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und keine Sicherheitsleistung erbringen konnte, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest.

Gegen 3.15 Uhr hielten Polizisten ein Pärchen in einem Smart auf der Dürener Straße in Frechen an, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Der Fahrer (56) und seine Begleiterin (35) waren zuvor in Fahrtrichtung Habbelrath unterwegs. Als die Beamten an das Auto herantraten, nahmen sie Alkoholgeruch wahr. Die Polizisten führten bei dem 56-Jährigen einen Atemalkoholtest durch, der ein Ergebnis von mehr als 2 Promille anzeigte. Auf der Polizeiwache entnahm ein Arzt dem Alkoholisierten eine Blutprobe. Die Polizisten stellten zudem den Führerschein des Mannes sicher.

Beide Beschuldigten müssen sich nun in Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten. (sc)

