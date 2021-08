Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Langenargen - Schiffsbrand vor der Hafeneinfahrt Ultramarin

Göppingen (ots)

Am Montagabend gegen 19.10 Uhr, wurde die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen darüber informiert, dass ca. 500 m querab der Hafeneinfahrt Ultramarin ein Schiff brennen würde. Beim Eintreffen der WSP war die Feuerwehr Langenargen bereits vor Ort und traf erste Maßnahmen. Wie sich herausstellte kam es an Bord eines Segelbootes mit einer vierköpfigen Besatzung zu einem Defekt im Maschinenraum. Austretendes Kühlwasser welches über den heißen Motor lief verdampfte und erweckte den Anschein eines Brandes. Die Besatzung blieb unverletzt. Das Segelboot wurde durch die Feuerwehr in den Hafen Ultramarin geschleppt.

