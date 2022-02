Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220208-6: Zeugensuche nach versuchtem Einbruch in Haus

Brühl (ots)

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Montag (7. Februar) versucht in ein Haus in Brühl einzubrechen. Gegen 1.15 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, als er einen dunkel gekleideten Verdächtigen an der Frechener Straße beobachtet hatte. Der schlanke Mann habe im Garten des Hauses gestanden, heruntergelassene Rollladen hochgeschoben und versucht, die Terrassentür des Hauses aufzuhebeln. Als der Täter den Zeugen bemerkt habe, sei er durch den Garten über ein angrenzendes Feld davongelaufen.

Polizisten suchten die Umgebung des Tatorts nach dem Unbekannten ab und sicherten die Spuren am Tatort.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen alle Hinweise zur Tat oder zur Identität des bislang unbekannten Täters unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell