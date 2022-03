Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Berg - Versuchter Einbruch in Garage

Weisenheim am Berg (ots)

Im Zeitraum Mittwoch, 23.03.2022, 21:00 Uhr bis 21:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Straße "Am Hängel" in eine Garage eines Mehrparteienhauses einzubrechen. Zeugen hörten einen lauten Schlag und informierten am Folgetag den Eigentümer. Bei der genaueren Betrachtung des Tores durch die Polizei wurden Einbruchspuren festgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 EUR, in die Garage gelangten die Täter nicht.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen machen können, sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter Tel.: 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell