Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Handtaschendiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.03.2022 zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr kam es zum Diebstahl einer Damenhandtasche in einem Restaurant in der Louis-Escande-Straße. Unbekannte entwendeten die Handtasche der Marke Louis Vuitton, welche durch die Geschädigte auf einem Stehtisch im Lokal abgestellt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

