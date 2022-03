Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nächtliche Ausflugsfahrt endet mit mehreren Strafanzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 26.03.2022 um 02:35 Uhr wurde ein 21-Jähriger aus Mannheim mit seinem Fahrzeug in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. durch eine Streifenbesatzung der Polizei Neustadt einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits bei der Ansprache des Fahrzeugführers gab dieser gegenüber den Beamten an nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Er habe laut eigener Aussage aufgrund diverser Probleme nur eine kleine Spazierfahrt unternehmen wollen. Zu allem Überfluss kam hinzu, dass der Mannheimer das Fahrzeug unberechtigt und ohne die Kenntnis des Halters an sich genommen und dieses letztlich geführt hat. Der nächtliche Ausflug war nun für den 21-jährigen Mann beendet und dieser musste den Heimweg zu Fuß antreten. Der Fahrzeugschlüssel wurde zuvor einem vor Ort erschienenen Bekannten übergeben.

Auf den Fahrzeugführer kommen nun Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie des Unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges zu. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Auch der Halter des Fahrzeuges muss sich in einem Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

