POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss - Zeugenaufruf

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 25.03.2022 gegen 19:00 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn A61 in Fahrtrichtung Koblenz zwischen den Autobahnkreuzen Mutterstadt und Ludwigshafen eine Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss. Der Fahrer eines Ford kollidierte in der Abfahrt zum Parkplatz Sandberg mit dem Fahrbahnteiler und einem Verkehrszeichen. Er hinterließ vor Ort den nicht mehr fahrbereiten PKW, konnte jedoch wenig später zu Hause angetroffen werden. Ein Alkoholtest ergab eine Atemluftalkoholkonzentration von 2,6 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. In einem Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben? Die Polizeiautobahnstation Ruchheim bittet um Zeugenhinweise per Telefon 06237 / 933-0 oder Email pastruchheim@polizei.rlp.de

