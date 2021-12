Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrer gesucht

Marsberg (ots)

Am Samstag, den 27. November, kam es auf der Bahnstraße gegen 12.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte ein Radfahrer mit einem Wagen und wurde dabei auch auf dessen Motorhaube geschleudert. Wir suchen zurzeit den Radfahrer. Der Mann war ca. 45 Jahre alt, sehr schlank, hatte kurze grau-schwarze Haare und trug eine Brille. Außerdem trug er eine auffällige orangene Warnjacke. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell