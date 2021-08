Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Durchsuchungen der Ermittlungsgruppe Vakzin +++ Verdacht des Abrechnungsbetruges durch das DRK +++

Oldenburg/Landkreis Friesland (ots)

Am heutigen Donnerstagvormittag, 26.08.2021, hat die Ermittlungsgruppe (EG) Vakzin in einem von der Staatsanwaltschaft Oldenburg geführten Ermittlungsverfahren insgesamt sechs Objekte - überwiegend im Landkreis Friesland - durchsucht. Bei den durchsuchten Objekten handelt es sich um das Impfzentrum Roffhausen, Geschäftsräume der DRK-Kreisverbände Jeverland und Varel-Friesische Wehde, des DRK-Landesverbandes Oldenburg sowie Privatwohnungen von Mitarbeitenden des DRK.

Hintergrund der vom Amtsgericht Oldenburg angeordneten Durchsuchungsmaßnahmen sind Erkenntnisse der EG Vakzin, die von der Polizeidirektion Oldenburg zur Aufklärung der Vorfälle im Impfzentrum Roffhausen eingerichtet worden ist. Es besteht der Verdacht des Abrechnungsbetruges durch Mitarbeitende der DRK-Kreisverbände Jeverland und Varel-Friesische Wehde.

Den beschuldigten Angehörigen des DRK wird vorgeworfen, im Zeitraum von Februar 2021 bis Juli 2021 mehr Arbeitsstunden von im Impfzentrum Roffhausen eingesetztem Personal abgerechnet zu haben als tatsächlich geleistet wurden. Beschuldigt werden fünf Personen.

Bereits erste Stichproben aus Stundenabrechnungen von Mitarbeitenden, die beim Landkreis Friesland eingereicht wurden, ergaben Verdachtsmomente, die auf einen Schaden im vierstelligen Bereich schließen lassen. Das genaue Schadensausmaß ist nunmehr zu ermitteln.

Die Durchsuchungsmaßnahmen am Donnerstagvormittag wurden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg unter Federführung der EG Vakzin von mehr als 40 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aus verschiedenen Inspektionen durchgeführt. Dabei wurde umfassendes Beweismaterial (Aktenordner, PCs, Laptops, Tablets, Mobilfunkgeräte etc.) sichergestellt, welches nun ausgewertet wird.

Daneben arbeitet die EG Vakzin weiterhin an der Aufklärung der Vorfälle im Impfzentrum Roffhausen im Zusammenhang mit manipulierten Covid-19-Impfungen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Hinweis für die Medienvertreter/-innen: Es besteht die Möglichkeit zur Aufnahme von O-Tönen am Dienstgebäude der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. Absprachen hierzu sind mit der Pressestelle der Polizeidirektion Oldenburg zu treffen.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell