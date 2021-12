Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnmobil gestohlen

Arnsberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in der Csilla-von-Boeselager-Straße zum Diebstahl eines Wohnmobils gekommen. Gestohlen wurde ein hellgrauer Fiat Ducato. Auf dem Heck befanden sich ein 1. FC Köln Aufkleber und ein weiter mit der Aufschrift "Homebase Sauerland!". Das Fahrzeug hatte das Kennzeichen: HSK-CH261. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

