Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruchsdiebstähle in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am 04.12.2021 und 05.12.2021 kam es im Stadtgebiet Arnsberg zu 4 Einbruchsdiebstählen bzw. Einbruchsversuchen.

Am 04.12.2021 zwischen 15.30 Uhr und 17.45 Uhr versuchten unbekannte Täter durch die Fenster eines Wohnhauses in Arnsberg-Neheim ins Innere zu gelangen. Dies misslang jedoch, so dass es beim Versuch blieb.

Ebenfalls in Neheim drangen unbekannte Täter am 04.12.2021 zwischen 16.00 Uhr und 20.14 Uhr über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Hier wurden sämtliche Räume und Schubladen durchsucht. Über die Tatbeute liegen noch keine abschließenden Erkenntnisse vor.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nacht zum 04.12.2021 in einer Gaststätte im Bereich Arnsberg. Dort gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür in die Räume eines Cafes auf der Clemens-August-Straße. Dort entwendeten sie diverse Gegenstände.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am 05.12.2021, gegen 02.15 Uhr in einen Supermarkt im Bereich Neheim. Dort gelangten unbekannte Täter durch die Glasschiebetüren in den Supermarkt und entwendeten dort Spirituosen.(Wie)

