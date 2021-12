Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Gaststätte

Arnsberg (ots)

Von Freitag, 03.12.2021 auf Samstag, 04.12.2021 drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür in ein Café in Alt-Arnsberg ein. Dabei entwendeten sie Bargeld und Lebensmittel. Die Tatzeit liegt nach ersten Ermittlungen zwischen 18:30 Uhr und 05:30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02932-90203211. Kn.

