Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Eslohe (ots)

Am 05. November soll ein roter Audi gegen 07.30 Uhr im Bereich der B 55 in Eslohe mehrere Fahrzeuge überholt und Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Gesucht werden in diesem Zusammenhang insbesondere der Fahrer eines Mercedes Transporter und der Fahrer eines blauen Ford Fiesta. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell