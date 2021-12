Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Fußgänger

Schmallenberg (ots)

In der Weststraße ist es am Mittwochmorgen um 09.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 56-jähriger Fußgänger aus Schmallenberg überquerte die Weststraße in Richtung Schützenplatz. Hierbei prallte er gegen den Wagen eines 32-jährigen Mannes aus Schmallenberg. Der Fußgänger wurde hierdurch schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

