Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Sundern (ots)

Im Forellenweg brachen unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist die Tat am Montagabend gegen 17.40 Uhr erfolgt sein. Als die Bewohner des Hauses nach Hause kamen flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Um 18.10 Uhr alarmierten Zeugen wegen einem Wohnungseinbruch im Schwalbenweg die Polizei. Zwei Männer waren in ein Einfamilienhaus eingebrochen und wurden dabei von Zeugen beobachtet. Kurz darauf flüchteten die Täter in Richtung Sorpedamm. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. In keinem der Einbrüche konnten die Täter Beute machen. Die Täter trugen dunkle Mützen. Einer trug eine helle, der andere eine dunkle Jacke. Beide hatten einen Mundschutz auf. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

