Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wohnungseinbruchsdiebstähle in Sundern-Amecke

Sundern (ots)

Von Freitag, 26.11.2021 auf Samstag, 27.11.2021 kam es in Sundern-Amecke zwischen 12:30 Uhr und 10:15 Uhr zu drei weiteren Einbrüchen in Einfamilienhäuser, bzw. eine Wohnung. Dabei zerstörten die unbekannten Täter die Glasscheiben von Fenstern sowie einer Terrassentür und gelangten in das jeweilige Gebäude. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Die genaue Zusammensetzung der Beute steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. 28/11 Kn.

