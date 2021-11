Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Eslohe (ots)

Am 11. September ist es zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr auf der Hauptstraße in Eslohe zu mehreren Verkehrsverstößen gekommen. Ein Ford Transit bremste einen VW Golf aus. Den Fahrer des VW Golf hatte der Transit-Fahrer versucht aus dem Auto zu ziehen. Es kam zu einem kurzen Wortgefecht. Im Anschluss soll es an einem Kreisverkehr mit einem anderen VW Golf Fahrer nach einem Überholmanöver zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Polizei sucht neben den Fahrern der beschriebenen VW Golf auch weitere Zeugen die Angaben zu den Geschehnissen mach können. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell