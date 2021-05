Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) BMW Fahrer gefährdet Gegenverkehrs

Polizei sucht Zeugen (13.05.2021)

Tuttlingen (ots)

Fast einen Unfall verursacht hat in Autofahrer am Donnerstag auf der Bundesstraße 14 / 311 Höhe der Einfädelspur von der Straße "Im Jungen Steigle". Ein schwarzer BMW X6 "M" mit Schweizer Kennzeichen überholte, trotz durchgezogener Mittellinie, in Richtung Innenstadt einen Opel. Zeitgleich kam ihm ein weißer BMW entgegen. Da der Fahrer des weißen BMW und der Opel-Fahrer stark abbremsten, konnte der rücksichtlose Überholer wieder nach rechts einscheren und es kam nicht zum Zusammenstoß. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere den Fahrer und die Insassen des weißen BMW. Auch andere Personen, denen der schwarze X6 mit Schaffhausener Kennzeichen (SH-) aufgefallen ist, werden gebeten sich an das Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, zu wenden.

