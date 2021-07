Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hellenthal (ots)

Ein 59-jähriger Mann aus Hellenthal übersah am Mittwochabend (18.56 Uhr) auf der Landstraße 110 beim Linksabbiegen das entgegenkommende Motorrad, was zu einem Zusammenstoß führte. Der 51-jährige Motorradfahrer und seine 63-jährige Beifahrerin aus Belgien kamen dabei zu Fall und wurden schwer verletzt. Die beiden Verletzten wurden mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht.

