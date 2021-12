Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Marsberg (ots)

Von Donnerstag, 02.12.2021 auf Freitag, 03.12.2021 wurden in der Marsberger Straße in Marsberg-Erlinghausen zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Die Tatzeit liegt zwischen 19:00 Uhr und 12:00 Uhr. An einem Transporter zerstachen die unbekannten Täter zwei Reifen und beschädigten die Plane der Ladefläche. An einem weiteren Transporter wurden ebenfalls zwei Reifen zerstochen. Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02961-90203311 Kn.

