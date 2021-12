Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Neheim

Arnsberg (ots)

Am 04.12.2021 ereignete sich gegen 19.35 Uhr an der Kreuzung Schobbostraße / Werler Straße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 19jähriger Fahrzeugführer aus Arnsberg missachtete an der o.g. Kreuzung die Vorfahrt eines 64jährigen Arnsbergers. Bei dem Zusammenstoß wurde der 64jährige leicht verletzt und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (Wie)

