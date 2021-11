Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Rohrbacher Straße nach Verkehrsunfall wieder frei; Unfallaufnahme ist abgeschlossen; Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg-Weststadt: (ots)

Die Unfallaufnahme nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Seat und einem Skoda in der Rohrbacher Straße am Dienstagvormittag ist abgeschlossen. Die Unfallstelle ist geräumt und in beiden Richtungen wieder befahrbar. Sowohl der Fahrzeugführer des Skoda als auch der Fahrer des Seat wurden verletzt. Über die Art der Verletzungen ist derzeit nichts bekannt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

