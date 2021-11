Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Polizisten mit Flasche angegriffen

Am Sonntag randalierte ein Mann in seiner Laichinger Wohnung.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr schlug ein Betrunkener in einer Wohnung um sich. Eine Zeugin rief die Polizei zu Hilfe. Die entdeckte den Randalierer in seinem Esszimmer. Er ging mit einer Flasche bedrohlich auf die Beamten zu. Schlimmeres konnte durch den Einsatz von Pfefferspray verhindert werden. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen und in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht.

+++++++ 2186182

