Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kontrolle über Motorrad verloren und aus der Kurve gerutscht - Jugendlicher schwer verletzt

Wipperfürth (ots)

Am Sonntag (13. Februar) befuhr ein 17-jähriger Wipperfürther mit seinem Leichtkraftrad die L284 aus Richtung Wipperfürth in Richtung Lindlar. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in einer Rechtskurve in Höhe der Ortslage Grünenberg die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Durch den Verkehrsunfall wurde der Jugendliche schwer verletzt. Vor Ort eintreffende Zeugen leisteten Erste Hilfe. Der junge Mann wurde später durch einen Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die L284 gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell