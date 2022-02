Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 37-Jährige bei Glätteunfall schwer verletzt

Lindlar (ots)

Auf winterglatter Fahrbahn ist am Sonntagmorgen (13. Februar) eine 37-Jährige in Lindlar-Krähensiefen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 05.15 Uhr war die Frau aus Lindlar mit einem Opel auf der Landstraße 299 in Richtung Overath gefahren, als sie in einer Linkskurve auf der durch Frost zum Teil glatten Fahrbahn ins Rutschen kam. Ihr Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte zunächst in eine mit Büschen bewachsene Böschung, bevor er auf einer angrenzenden Weidefläche zum Stillstand kam. Bei dem Unfall zog sich die Fahrerin schwere Verletzungen zu. Nach einer ersten Behandlung durch einen Notarzt brachte sie ein Rettungswagen in das Krankenhaus nach Bensberg. Der schwerbeschädigte Opel musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

