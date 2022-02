Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Eierverkaufsautomat aufgebrochen

Lindlar (ots)

Einen hohen Schaden haben Unbekannte beim Aufbruch eines Eierverkaufsautomaten in Lindlar-Kemmerich hinterlassen. Zwischen 16.00 Uhr am Freitag (11. Februar) und 08.30 Uhr am Samstag hebelten die Täter mit roher Gewalt die Verkleidung des Automaten auf, um an die Geldsammelbehälter zu gelangen. Der Schaden an dem Automaten war allerdings bedeutend höher als die Beute der Täter. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell