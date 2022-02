Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebstahl fehlgeschlagen - Unbekannter wollte Fernseher aus Eingangsbereich stehlen

Gummersbach (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Donnerstag (10. Februar) einen Fernseher aus dem Eingangsbereich eines Aus- und Weiterbildungsbetriebes in der Poststraße zu stehlen. Ein 54-Jähriger Mitarbeiter hörte gegen 16.50 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Eingangsbereich. Als er nachschaute, sah er, wie der Unbekannte den Fernseher von der Wandhalterung nahm und sich samt Fernseher aus dem Staub machen wollte. Der Tatverdächtige rannte mit dem Fernseher in Richtung der nahe gelegenen Tankstelle mit dem Zeugen an seinen Fersen. Da der Dieb mit dem sperrigen Gerät jedoch nicht so schnell laufen konnte, ließ er seine Beute zurück und flüchtete weiter in Richtung des Schützenheims über die Kreuzung der Westtangente. Der Tatverdächtige war circa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer Nato-Hose, schwarzen Stiefeln sowie einer schwarzen Kappe. Hinweise zu dem versuchten Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell