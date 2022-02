Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kriminelle klauen circa 100kg Kupferkabel

Gummersbach (ots)

Auf Kupferkabel hatten es Diebe abgesehen, die zwischen Montag (7. Februar) und Donnerstag (10. Februar, 10 Uhr) in ein umzäuntes Außengelände einer Werkstatt auf der Bernberger Straße eingedrungen sind. Indem die Täter ein Loch in den Maschendrahtzaun schnitten verschafften sie sich Zugang zu dem Gelände. Dort entwendeten sie circa 100kg Kupferkabel und flüchteten unerkannt. Bei Hinweisen zu dem Einbruch wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

