Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Spielautomaten aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen gegen 03:25 Uhr durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße eingestiegen und habendort zwei Geldspielautomaten aufgehebelt. Aus den Automaten entwendeten sie die Geldkassetten und erbeuteten eine noch unbekannte Menge Bargeld. Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell