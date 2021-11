Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 57 Jahre alte Frau beraubt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 16:20 Uhr beraubte ein noch unbekannter Täter eine Dame, die mehrere Hundert Euro Bargeld an einem Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in der Mercedesstraße in Sindelfingen abgehoben hatte. Die 57 Jahre alte Frau befand sich an dem Geldautomaten im Eingangsbereich vom Busbahnhof kommend. Der etwa 20-jährige, 170 cm große, schlanke Unbekannte, der vermutlich einen Mund-Nase-Schutz und eine Mütze trug, schubste die Dame zu Boden als das Geld im Ausgabeschacht erschien. Anschließend flüchtete er mitsamt der Beute in das Innere des Einkaufszentrums. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um weitere Hinweise.

