Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Polizeibeamte bekommen es mit aggressivem 31-Jährigen zu tun

Ludwigsburg (ots)

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung wird sich ein 31 Jahre alter Mann verantworten müssen, der am Donnerstag kurz nach 21.00 Uhr in der Schweriner Straße in Herrenberg eine polizeiliche Kontrolle störte. Aufgrund einer verdächtigen Wahrnehmung befand sich ein 21 Jahre alter Mann in einer Personenkontrolle. Dem Mann, der zunächst vor den Beamten geflüchtete war, waren für die Dauer der Kontrolle Handschließen angelegt worden. Während dieser Maßnahme näherte sich der 31-Jährige. Lautstark begann er ein Gespräch mit dem 21-Jährigen, pöbelte die Beamten und ihre Kollegin an und störte die Kontrolle. Als er einen Platzverweis erhielt, wurde er beleidigend. Dies führte nun dazu, dass er selbst kontrolliert werden sollte. Die Aufforderung sich auszuweisen, ignorierte er. Stattdessen ging er immer wieder auf die Polizisten zu, wobei er sich bis auf wenige Zentimeter näherte. Der Tatverdächtige sollte schließlich nach Ausweispapieren durchsucht werden, wogegen er sich vehement wehrte. Aufgrund des Widerstands wurde der 31-Jährige zu Boden gebracht und ihm wurden Handschließend angelegt. Zur Durchführung der weiteren Maßnahmen wurde er zum Polizeirevier Herrenberg transportiert. Auch dies versuchte er zu verhindern, so dass ein Beamter einfache körperliche Gewalt anwenden musste. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Er wurde im weiteren Verlauf auf freien Fuß entlassen. Beim Verlassen des Polizeireviers beleidigte er schließlich auch noch eine 29-jährige Polizeibeamtin auf sexueller Grundlage.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell