Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Brandstiftung- Zeugenaufruf

In der Nacht zu Dienstag, 19. Juli 2022, zwischen 20.00-05.00 Uhr zündeten bislang unbekannte Täter einen Stroh-Rundballen, in der Nähe der Windräder am sogenannten "Judensteg" (Radweg zwischen Bakum-Lohe und Vechta-Stukenborg) an. Beim dortigen Rastplatz für Radfahrer fand offensichtlich eine Zusammenkunft von mehreren Personen statt, denn die Polizei konnte heute Morgen mehrere leergetrunkener Flaschen und Dosen feststellen. Offensichtlich wurde bei der "Feierlichkeit" in der vergangenen Nacht ein Rundballen, der neben dem Rastplatz auf einem abgeernteten Acker gelagert war, zur Sitzmöglichkeit gerollt und dort angesteckt. Die Täter flüchteten anschließend. Nur durch einen Zufall griff das Feuer nicht auf angrenzende Hecken/Felder über. Dennoch beläuft sich der Sachschaden auf rund 620 Euro. Zeugen, die Angaben zu den möglichen Brandstiftern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bakum in Verbindung zu setzen, Tel.: 04446-959710.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell