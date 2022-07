Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruchsversuch in Impfzentrum

Von Sonntag, 17. Juli 2022, 17.30 Uhr, bis Montag, 18. Juli 2022, 07.15 Uhr, beabsichtigten unbekannte Täter in Vechta, Rudolf-Diesel-Straße, gewaltsam in das dortige Impfzentrum einzudringen. Es blieb beim Versuch. Das Objekt wurde nicht betreten. Entwendet wurde ebenfalls nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Kfz in mehreren Fällen

Am Montag, 18. Juli 2022, in der Zeit von 14.20 Uhr bis 18.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Vechta, Marschstraße, Zugang zum Inneren eines grauen BMW der 1er Reihe und eines schwarzen VW Golf Sportsvan, indem sie jeweils eine Scheibe der betroffenen PKW zerstörten. Beide Fahrzeuge waren zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz des dortigen Friedhofs abgestellt. Aus dem BMW wurde ein brauner Rucksack einer 56-Jährigen aus Bakum entwendet. Hierin befand sich ihr schwarzes Leder-Portemonnaie samt Inhalt. Aus dem VW Golf Sportsvan wurde eine schwarze BOGNER Stoff-Handtasche einer 67-jährigen Frau aus Vechta entwendet. Hierin befand sich ebenfalls eine Geldbörse samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Böschungsbrand

Am Montag, 18. Juli 2022, in der Zeit von 14.55 Uhr bis 15.05 Uhr, geriet in Vechta, Erich-Kästner-Straße, aus bislang ungeklärter Ursache die neben dem dortigen Spielplatz befindliche Böschung in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta war mit 10 Kameraden vor Ort und löschte das Feuer.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Freitag, 15. Juli 2022, 15.00 Uhr, und Montag, 18. Juli 2022, 09.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter eine Kunstfigur im Zitadellenpark mit Farbe. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Montag, 18. Juli 2022, 13.10 Uhr, befuhr ein 56-Jähriger aus Schneiderkrug mit einem Traktor mit Anhänger die Bahnhofstraße in Goldenstedt, als er aufgrund akuter gesundheitlicher Beschwerden plötzlich die Kontrolle über sein Gespann verlor und in einen gegenüberliegenden Straßengraben fuhr. Der 56-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht zurzeit noch nicht fest.

Vechta - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Montag, 18. Juli 2022, 18.20 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger aus Vechta mit seinem Fahrrad die Straße Stukenborg in Vechta. In Höhe Heinestraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem wartepflichtigen, von rechts kommenden Pkw eines 23-Jährigen aus Vechta. Durch den Zusammenstoß erlitt der 38-Jährige leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1100,00 Euro.

Lohne - Diebstahl von Bargeld

In der Zeit zwischen Montag, 04. Juli 2022, 15.00 Uhr, und Sonntag, 17. Juli 2022, 15.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in einer Pflegeeinrichtung in der Marienstraße Bargeld aus der Geldbörse einer 74-jährigen Bewohnerin. Das Geld befand sich im Tatzeitraum in einer Handtasche in ihrem Nachtschrank. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Freitag, 15. Juli 2022, 00.00 Uhr, und Sonntag, 17. Juli 2022, 00.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter An der Wöhrde das unter dem Carport eines 49-Jährigen abgestellte HAIBIKE Pedelec, Modell: Trekking 4.0. Das Pedelec hat einen braunen Rahmen und schwarze Schutzbleche, Lenkergriffe und Felgen. Es hat eine Reifengröße von 28 Zoll und verfügt übe reine 21-Gang-Nabenschaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfälle

Am Montag, 18. Juli 2022, kam es um 07.25 Uhr auf der Diepholzer Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 20-Jährige aus Diepholz befuhr mit ihrem PKW die Diepholzer Straße in Fahrtrichtung Lohne. Ein 56-Jährigr aus Lohne beabsichtigte, mit seinem PKW die Diepholzer Straße von der Kroger Straße aus kommend in Richtung Sommerweg zu überqueren. Hierbei übersah er den PKW der 20-Jährigen, sodass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Um 12.25 Uhr kam es in Kroge auf dem Mühler Weg zu einem Verkehrsunfall: Ein 27-Jähriger aus Diepholz befuhr mit seinem PKW die Straße Mühler Weg. In seinem Fahrzeug befand sich ein 26-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Diepholz. Im Streckenverlauf passierte der 27-Jährige den Kreuzungsbereich zum Kroger Pickerweg, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem PKW eines vorfahrtsberechtigten 65-Jährigen aus Lohne, welcher den Kroger Pickerweg in Fahrtrichtung Pickerweg befuhr. Durch den Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 18. Juli 2022, kam es gegen 10.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lindenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Durch einen aufmerksamen 60-jährigen Zeugen, aus Lohne war beobachtet worden, wie eine 57-jährige Frau aus Lohne mit ihrem PKW rückwärts gegen den PKW eines 41-Jährigen aus Lohne fuhr, den entstandenen Schaden begutachtete und dann den Parkplatz verließ, ohne ihren Pflichten als Schadensverursacherin nachzukommen. Die 57-Jährige erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Steinfeld - Einbruch in Kühlwagen

Zwischen Sonntag, 17. Juli 2022, 08.00 Uhr, und Montag, 18. Juli 2022, 07.55 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Lohner Straße gewaltsam in den Kfz-Kühlanhänger eines Steinfelder Getränkehandels ein und entwendeten diverse alkoholische Getränke. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter tel.: (05492) 960660 entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung an PKW

Am Samstag, 16. Juli 2022, zwischen 00.00 Uhr und 10.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Märschendorfer Straße einen schwarzen VW Bulli einer 24-Jährigen aus Dinklage im Bereich des linken Außenspiegels sowie an der linken Fahrzeugseite. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf 900 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: (04443) 977490 entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 18. Juli 2022, kam es gegen 13.00 Uhr auf der Umgehungsstraße in Holdorf (Bundesstraße B214) zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Sattelzug auf der Umgehungsstaße die Linksabbiegespur zur Auffahrt der Bundesautobahn BAB 1 in Fahrtrichtung Bremen. Ein 44-Jähriger aus Bielefeld befuhr mit seinem Sattelzug die Umgehungsstraße in Richtung Bersenbrück. Während des Abbiegevorgangs geriet der Auflieger des bislang unbekannten LKW-Fahrers gegen die Fahrertür der Sattelzugmaschine des Bielefelders. Hierdurch entstand Sachschaden. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel.: (05494) 914200 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 18. Juli 2022, kam es gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Rechterfelder Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Durch einen 20-Jährigen aus Visbek wurde beobachtet, wie ein 83-Jähriger aus Visbek beim Ausparken mit seinem PKW rückwärts gegen den PKW einer 38-Jährigen aus Visbek stieß und Sachschaden in Höhe von 1700 Euro verursachte. Der 81-Jährige verließ die Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Schadensverursacher nachzukommen. Er konnte später an seiner Wohnanschrift angetroffen und mit dem hier vorliegenden Sachverhalt konfrontiert werden. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

