Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Montag, 18. Juli 2022, wurde gegen 22.40 Uhr eine randalierende Person bei der Burgruine im Stadtpark gemeldet. Diese konnte durch vier Beamtinnen und Beamte der Cloppenburger Dienststelle angetroffen werden. Bei dem Randalierer handelte es sich um einen 29-Jährigen aus Cloppenburg. Nachdem die Beamten sich ihm gegenüber als solche zu erkennen gegeben hatten, griff der 29-Jährige die Beamten an, sodass diese Reizgas einsetzten. Hierdurch erlitten alle Beteiligten leichte Verletzungen in Form von Augen- und Hautreizungen. Der 29-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, die betroffenen Polizisten und Polizistinnen blieben weiterhin dienstfähig.

Cloppenburg - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 18. Juli 2022, gegen 09.15 Uhr, wurde ein 57-Jähriger aus Cloppenburg in der Kleine Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass dieser unter Drogeneinfluss stehen könnte. Im Zuge der Durchsuchung seines PKW wurden mehrere Klemmleistenbeutel mit Cannabis sowie mit Tabletten und auch sogenannter Fake-Urin aufgefunden und sichergestellt. Dem 57-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Brand eines Altkleider-Containers

Am Sonntag, 17. Juli 2022, geriet gegen 20.25 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in der Memelstraße ein bei einem dortigen Verbrauchermarkt aufgestellter Altkleider-Container einer Firma für Textilrecycling aus Bremen in Brand. Das Feuer wurde eigenständig durch den Brandentdecker, einen 23-jährigen Mann aus Cloppenburg, gelöscht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 17. Juli 2022, kam es um 20.30 Uhr in der Innenstadt beim Pingel-Anton zu einem Unfall: Eine 61-Jährige aus Essen (Oldenburg) befuhr mit ihrem Pedelec die Straße Pingel-Anton vom Kreisverkehr kommend in Fahrtrichtung Fritz-Reuter-Straße, als sie aus ungeklärter Ursache alleinbeteiligt mit einer Straßenlaterne kollidierte und stürzte. Durch den Sturz zog sich eine Kopfverletzung zu. Die 61-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand kein Sachschaden.

Emstek OT Halen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 18. Juli 2022, zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr, kam es in der Baumwegstraße in Halen zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug den auf einem Parkplatz abgestellten weißen PKW BMW 330d eines 26-Jährigen aus Cloppenburg im Bereich der Stoßstange entlang der Fahrerseite. Die entstandene Schadenshöhe beträgt von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter Tel.: (04473) 932180 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Diebstahl von Dieselkraftstoff

Zwischen Freitag, 15. Juli 2022, 16.00 Uhr, und Montag, 18. Juli 202, 08.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem für Erdgrabungen auf einem Feld im Wöstendamm/Kolpingstraße/Im Garten abgestellten Kettenbagger einer Firma für Erdarbeiten aus Hude Dieselkraftstoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Inbrandsetzen einer Grasfläche

Am Montag, 18. Juli 2022, wurde vermutlich durch mehrere zündelnde Kinder im Unlandweg eine ca. 100 qm große Grasfläche bei der Sitzecke an der Hase in Brand gesetzt. Das Feuer konnte bis zum Eintreffen der Feuerwehr durch die Teilnehmer eines Zeltlagers mithilfe eines Gartenschlauchs gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Löningen erschien mit 3 Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort.Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen Freitag, 15. Juli 2022, 18.00 Uhr, und Montag, 18. Juli 2022, 07.30 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter eine Säule vor dem Sozialen Kaufhaus in der Lange Straße mit grüner Farbe. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Oldenburg) unter Tel.: (05434) 924700 entgegen.

Löningen - Betriebsunfall

Am Montag, 18. Juli 2022, kam es zwischen 21.45 Uhr und 23.55 Uhr im Kühlaggregateraum eines Lebensherstellers im Vinner Weg zum Austritt von Ammoniakgas. Aufgrund von Betriebsferien waren die Anlagen ausgeschaltet worden. Durch die Sommerhitze hatte sich das Gas ausgedehnt und war durch Überdruckventile nach Außen geleitet worden, wo der Geruch von Anwohnern der Straße Birkenweg wahrgenommen wurde. Diese alarmierten die Polizei. Zeitgleich war um 21.45 Uhr durch die betriebseigene Alarmanlage ein Störfall auf das Mobiltelefon des verantwortlichen Technikers geleitet worden, welcher sich daraufhin unmittelbar auf den Weg machte. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Löningen sowie der ABC-Trupps aus Lastrup und Lindern waren mit insgesamt 13 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort. Auch zwei Fahrzeuge des DRK Löningen waren vorsorglich im Einsatz, wurden aber nicht benötigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr begaben sich unter Atemschutz in die betroffenen Räumlichkeiten. Erste Messungen im Kühlaggregateraum ergaben eine deutlich erhöhte Ammoniakkonzentration. Zum Schutz der Anwohner wurde eine entsprechende Rundfunkdurchsage veranlasst, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Wiederinbetriebnahme der Kühlaggregate durch den Techniker sank die Gaskonzentration kontinuierlich. Die betroffene Halle wurde belüftet, sodass die Rundfunkdurchsage wieder zurückgenommen und das Betriebsgelände gegen 23.55 Uhr wieder freigegeben werden konnte.

Lindern - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Montag, 18. Juli 2022, gegen 21.30 Uhr, wurde ein 19-Jähriger aus Lindern In de Garte einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, sodass dem Linderner eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Cappeln - Diebstahl einer Geldbörse

In der Zeit zwischen Donnerstag, 14. Juli 2022, 00.00 Uhr, und Freitag, 15. Juli 2022, 00.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Eibenstraße die Geldbörse samt Inhalt eines 35-jährigen Mannes aus Cloppenburg. Mit der in seiner Geldbörse befindlichen EC-Karte wurden zwischenzeitlich mehrfach missbräuchlich Geldabhebungen vorgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter Tel.: (04478) 958600 entgegen.

Cappeln - Brand eines Gasgrills

Am Montag, 18. Juli 2022, geriet um 21.15 Uhr aufgrund eines technischen Defekts der Gasgrill eines 21-Jährigen Cappelners in Brand. Dieser befand sich auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Tenstedter Straße. Das Feuer konnte eigenständig und ohne Gebäudeschaden gelöscht werden. Durch die Leitstelle wurden vorsorglich die Freiwilligen Feuerwehren Schwichteler und Cappeln mit 7 Fahrzeugen und 40 Kameraden zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Ein Löscheinsatz war aber nicht mehr erforderlich.

Garrel - Diebstahl von Alkohol

Am Dienstag, 19. Juli 2022, zwischen 00.40 Uhr und 01.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter Hinterm Esch in die Gartenlaube eines 49-Jährigen und tranken diverse, dort in einem Kühlschrank gelagerte alkoholische Getränke. Das Leergut stellten sie auf den Kühlschrank. Ihr Vorgehen wurde von einer 87-jährigen Nachbarin beobachtet, welche die Polizei alarmierte. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter Tel.: (04474) 939420 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell