Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - unerlaubte Entsorgung von Altöl

Am Sonntag, 17. Juli 2022, wurde gegen 15.45 Uhr auf einem Waldparkplatz im Käseweg, Ecke Garreler Weg, durch einen bislang unbekannten Täter unbefugt Altöl entsorgt, wodurch ca. 2 qm Waldboden verunreinigt wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 17. Juli 2022, wurde gegen 14.30 Uhr auf der Emsteker Straße ein 26-jähriger PKW-Fahrer aus Emstek einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Dem Emsteker wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - versuchter Raub im Stadtpark

Am Sonntag, 17. Juli 2022, kam es gegen 03.05 Uhr im Cloppenburger Stadtpark zu einem versuchten Raub zum Nachteil eines 36-jährigen Mannes aus Cappeln. Dieser befand sich zum Tatzeitpunkt mit seinem Fahrrad in der Nähe des Stadtparks, als er aus einer Personengruppe, bestehend aus sechs bis sieben Personen, heraus aufgefordert wurde, ihnen sein Bargeld auszuhändigen. Nachdem er sich weigerte, schlugen diese Personen auf ihn ein. Sie entfernten sich im Anschluss an die Tat. Der 36-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht. Zudem verlor er während der Auseinandersetzung sein Mobiltelefon. Das Opfer konnte die Tätergruppe lediglich sehr allgemein beschreiben: Demnach waren alle Täter männlich und ca. 18 Jahre alt. Einer der Täter hatte ein südländisches Erscheinungsbild und kurze schwarze Haare, die übrigen fünf hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild und blonde Haare. Einige der Täter hätten sich in russischer Sprache miteinander unterhalten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 17. Juli 2022, gegen 22.50 Uhr, fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung aus Cloppenburg auf der Lange Straße ein getuntes Fahrzeug, besetzt mit zwei männlichen Insassen, auf. Die Beamten entschlossen sich, diesen PKW aufgrund der bauartlichen Veränderungen zu kontrollieren. Sie wendeten ihren Funkstreifenwagen und forderten den Fahrzeugführer mittels Signalgebung zum Anhalten auf. Der Fahrzeugführer ignorierte diese Aufforderung jedoch, schaltete die Beleuchtung seines PKW aus und verließ den Kreisverkehr in Richtung Löninger Straße. Dort flüchtete er in eine verkehrsberuhigte Wohnsiedlung (Berliner Straße, 30 km/h), beschleunigte sein Fahrzeug auf ca. 65 km/h und lenkte seinen PKW über eine Grünfläche auf die Lange Straße zurück. Die Beamten folgten ihm. Der PKW fuhr daraufhin erneut in Richtung Kreisverkehr, befuhr diesen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung linksseitig und bog erneut in die Berliner Straße ab. Hierbei verlor der Fahrer kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem rechten Vorderreifen gegen einen Bordstein. Er lenkte seinen PKW erneut bis zu der entsprechenden Grünfläche. Dort kam das Fahrzeug dann aufgrund des erlittenen Unfallschadens zum Stillstand und war nicht mehr fahrbereit. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass es sich beim Fahrzeugführer um einen 20-Jährigen aus Essen (Oldenburg) handelte. Der Beifahrer war 19 Jahre alt und ebenfalls wohnhaft in Essen (Oldenburg). Im Zuge der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,59 Promille. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass dem Fahrer aufgrund einer vorausgegangenen Trunkenheitsfahrt im Juni dieses Jahres die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Den 20-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der an seinem PKW entstandene Sachschaden beträgt 7000 Euro.

Löningen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 17. Juli 2022, wurde gegen 05.50 Uhr An der B213 ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Visbek einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 1,21 Promille. Dem Visbeker wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

