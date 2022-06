Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vermeintliche Diebe schleifen Fahrräder durch Magdeburg - ein Tatverdächtiger durch Polizei gestellt

Am Dienstag, den 21. Juni 2022 bemerkte gegen 03:00 Uhr eine motorisierte Streife der Bundespolizei zwei Personen im Stadtgebiet, welche zwei Fahrräder hinter sich hergezogen haben. Die Räder waren mittels Fahrradschloss miteinander verbunden. Unvermittelt ließen die Personen diese fallen und flüchteten. Sofort wurde die zuständige Landespolizei informiert, eine Streife zum Feststellort entsandt und gemeinsam nach den Flüchtigen gesucht. Beamte der Bundespolizei stellt en einen 15-jährigen Deutschen und nahmen ihn mit in die Diensträume der Bundespolizei am Magdeburger Hauptbahnhof. Laut erster Befragung wurde bekannt, dass die Fahrräder an einer Laterne im Bereich der Warschauer Straße angelehnt waren. Hinweise auf den weiteren Täter konnten vorerst nicht ermittelt werden. Das Damen- und ein Kinderfahrrad wurden sichergestellt und zuständigkeitshalber der Landespolizei übergeben. Die Polizei sucht den rechtmäßigen Eigentümer der Fahrräder. Wer hat Hinweise auf ihn oder kann sich mittels eines Eigentumsnachweis als der rechtmäßige Besitzer ausweisen? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 -555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Hinweise können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage gegeben werden.

