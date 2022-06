Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl eines 38-Jährigen und findet diverse Drogen

Halle/Saale (ots)

Am 18. Juni 2022 kontrollierten Bundespolizisten gegen 00:20 Uhr einen 38-Jährigen im Hauptbahnhof Halle (Saale). Beim Abgleich seiner personenbezogenen Daten im polizeilichen Fahndungssystem wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Halle den Deutschen seit Mai dieses Jahres per Vollstreckungshaftbefehl sucht. Der Mann wurde zuvor vom Amtsgericht Eisleben wegen Beleidigung in zwei Fällen zu einer Geld-strafe in Höhe von 1500 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 100 Tagen verurteilt. Da der 38-Jährige bisher lediglich einen geringen Teil dieser Forderung beglichen hatte, sich dem Strafantritt trotz Ladung nicht stellte und unbekannten Aufenthaltes war, erging der Vollstreckungshaftbefehl über 73 Tage Restersatzfreiheitsstrafe. Die eingesetzten Beamten eröffneten dem Gesuchten den Haftbefehl und nahmen ihn fest. Bei der sich anschließenden Durchsuchung der Person und seines mitgeführten Rucksackes konnten verschiedene betäubungsmittelähnliche Substanzen und szenetypische Hilfsmittel, darunter circa 31 Gramm vermutlich Crystal und 33 Gramm vermutlich Cannabis, aufgefunden und sichergestellt werden. Den offenen Betrag seiner Geldstrafe von 1095 Euro konnte er nicht aufbringen. Daraufhin wurde er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen, mit einer weiteren Strafanzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell