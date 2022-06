Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenloser Rucksack sorgt für Zugverspätungen

Halle (ots)

Am Samstag, den 18.06.2022 stellte eine Streife der Bundespolizei ge-gen 06:50 Uhr auf dem Bahnsteig sieben des HauptbahnhofesHalle (Saale) einen herrenlosen Rucksack fest. Anschließend durchgeführte Durchsagen im noch am Bahnsteig stehenden Zug und im Hauptbahn-hof führten nicht zum Auffinden des Eigentümers. Da das Gepäckstück nicht einsehbar war und von diesem eine Gefahr für die Benutzer der Bahn und die Bahnanlagen ausging, wurden nach Ausfahrt des Zugesdie Bahnsteige zwei bis sieben durch die eingesetzten Bundespolizisten geräumt und für den Zugverkehr gesperrt. Ein Sprengstoffspürhund wurde hinzugezogen und prüfte den Rucksack. Der Polizeihundzeigte kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten auf. Somit wurde dasGe-päckstückals ungefährlich eingestuft. Darin befanden sich Kleidungsstü-cke undein Mitarbeiterausweis. Inwieweit der Inhaber des Ausweises auch dem Rucksack zugeordnet werden kann, bleibt Gegenstand der Ermittlungen. Das Gepäckstück wurde sichergestellt. Die zur Prüfung notwenige Gleissperrung wurde nach Beendigung aller polizeilicher Maßnahmen um 08:30 Uhrwieder aufgehoben. Aufgrund des Einsatzes kam es bei vier Zügen zu insgesamt zwanzig Minuten zu Verspätungen. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, appelliert die Bundespolizeierneut an alle Fahrgäste, das eigene Reisege-päck ständig im Blick zu behalten, bei sich zu führen und ganz besonders darauf zu achten. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst, wie im aktuellen Fall beschrieben, zu einem Polizeieinsatz und bei Ermittlungen des Eigentümers zu einer finanziellen Regressnehme des Verursachers kommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell