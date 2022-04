Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Entlaufendes Rind in Hude verursacht Verkehrsgefährdung

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 16. April 2022, gegen 16:00 Uhr, kam es in Hude auf der Linteler Straße kurzzeitig zu einer Gefahrenstelle durch ein auf der Fahrbahn umherlaufendes Rind. Das Tier ließ sich zunächst weder vom Tierhalter selbst, noch von den eingesetzten Beamten einfangen. Den Beamten gelang es, das Tier in die Nebenstraße "Lemmeldamm" zu treiben, um weitere Gefahren hinsichtlich des fließenden Verkehres zu vermeiden.

Seitens des Veterinäramtes des Landkreises Oldenburg konnte das Tier schließlich mittels eines Betäubungsgewehres schonend ruhiggestellt werden. Das Rind wurde auf einen entsprechenden Viehanhänger verladen und zurück zum Tierhalter verbracht. Glücklicherweise ist niemand verletzt worden und das Tier konnte wohlbehalten zurückgeführt werden.

