POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis in Wildeshausen unterwegs

Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, 17. April 2022, gegen 3:40 Uhr, kontrollierten Beamte auf der Cloppenburger Straße in Großenkneten einen 47-jährigen Pkw-Fahrer aus Westerstede. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 47-jährigen eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 1,33 Promille. In der ...

mehr