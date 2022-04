Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Spenden bei Einbruch erbeutet

Wiehl (ots)

Bei einem Einbruch in eine Schule auf der Fritz-Rau-Straße haben Unbekannte mehrere Geldkassetten gestohlen. Zwischen 12 Uhr am Freitag (8. April) und 9.30 Uhr am Sonntag verschafften sich die Einbrecher vom Schulhof aus Zugang zum Gebäude, indem sie eine Eingangstür aufhebelten. Im Schulgebäude durchwühlten sie mehrere Büroräume und stahlen einen Tresor aus einem Schrank. Der Tresor wurde aufgehebelt auf einem nahegelegenen Waldweg gefunden. Die Täter hatten die darin befindlichen Geldkassetten und Spendendosen leer geräumt. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

