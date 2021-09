Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit gestohlenem Transporter vier Unfälle verursacht: Polizei nimmt 44-Jährigen bei Fahndung fest

Kassel (ots)

Vellmar/ Kassel-Philippinenhof/Warteberg:

Mehreren Zeugen ist es zu verdanken, dass ein Fahrzeugdieb nach vier Unfällen und anschließender Flucht am gestrigen Mittwochnachmittag bei der Fahndung der Polizei im Kasseler Stadtteil Philippinenhof-Warteberg gefasst werden konnte. Bei einem Unfall zwischen dem gestohlenen VW Crafter und einem Transporter waren sogar zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt worden. Der Gesamtsachschaden aller Unfälle beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro. Den führerscheinlosen 44-jährigen Tatverdächtigen brachten die Polizisten in das Polizeigewahrsam. Er soll am heutigen Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der Diebstahl des VW Crafter hatte sich gegen 14:45 Uhr vom Gelände eines Landschaftsbaubetriebs in Niedervellmar ereignet. Der Dieb nutzte offenbar die günstige Gelegenheit, dass der Schlüssel für kurze Zeit in dem nicht abgeschlossenen Transporter lag, um das Fahrzeug zunächst unbemerkt zu stehlen. Nur wenige Minuten später meldeten Zeugen den ersten Unfall in der Fuldataler Dörnbergstraße bei der Polizei. Dort war der Fahrer des Crafter ungebremst auf einen stehenden VW Transporter mit Anhänger aufgefahren. Anschließend war er in Richtung Warteberg geflüchtet, ohne sich um den Schaden von rund 5.000 Euro zu kümmern. Der 48-jährige Fahrer des VW aus Kassel und der 56-jährige Beifahrer aus Söhrewald erlitten bei dem Auffahrunfall leichte Verletzungen.

Mitteilungen über weitere Unfälle im Minutentakt

Im Minutentakt gingen nun die Mitteilungen mehrerer Zeugen über weitere Unfälle in der Straße "Am Sandkopf" bei der Polizei ein. Nachdem der VW Crafter in der Straße zunächst in zwei geparkte Autos gekracht war, endete die gefährliche Fahrt mit dem vierten Unfall auf einem Gartengelände. In einer Linkskurve hatte der Fahrer die Kontrolle über den Transporter verloren und kam schließlich im Zaun und der Hecke des Grundstücks zum Stehen. Bevor der Mann am Steuer den völlig demolierten VW Crafter zurückließ, nahm er noch eine Kettensäge, eine Heckenschere sowie einen Hochdruckreiniger aus dem Laderaum und setzte damit seine Flucht zu Fuß fort. Mehrere Zeugen hatten den verdächtigen Mann gesehen und am Notruf der Polizei eine Beschreibung des Flüchtigen durchgegeben. Bei der Fahndung klickten letztlich gegen 16:30 Uhr die Handschellen für den 44-Jährigen in der Weidestraße. Seiner Beute hatte er sich zuvor nach und nach entledigt. Wie er gegenüber den Polizisten angab, wollte er die Gartengeräte zur Finanzierung seiner Drogenabhängigkeit verkaufen. Die Ermittlungen gegen den hinreichend polizeibekannten Mann aus Kassel dauern an.

