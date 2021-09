Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn: Autofahrer wird schwer verletzt; rund 60.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): An der Kreuzung der L 3234 und der Brüder-Grimm-Straße in Vellmar am Rathaus ist es am heutigen Mittwochvormittag zum Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw gekommen. Der 63-jährige Autofahrer aus Ahnatal wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend von Rettungskräften in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. An Straßenbahn und Pkw war insgesamt ein Schaden von ca. 60.000 Euro entstanden. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, war es gegen 11 Uhr zu dem Unfall gekommen. Der 63-Jährige war mit einem Hyundai Tucson auf der Hauffstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Brüder-Grimm-Straße war er den ersten Ermittlungen zufolge möglicherweise bei Rot gefahren, woraufhin sein Wagen im vorderen rechten Bereich von der von rechts kommenden und in Richtung Stadtzentrum fahrenden Straßenbahn erfasst wurde. Dabei hatte sich der 63-Jährige schwer verletzt, konnte sein beschädigtes Fahrzeug aber anschließend noch eigenständig verlassen. Der 52-jährige Tram-Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden an der Straßenbahn wird auf ca. 50.000 Euro beziffert. Am Hyundai war ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden.

Die Abschlepparbeiten an der Unfallstelle dauerten bis 11:40 Uhr an. Es kam vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell