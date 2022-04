Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 46-Jähriger bei Streit von Auto angefahren

Gummersbach (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 46-Jähriger am Samstagabend (9. April) bei einem Streit auf der Dümmlinghauser Straße im Gummersbacher Ortsteil Bernberg davongetragen; er war im Verlauf des Streits von einem Auto angefahren worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Gummersbacher gegen 19.45 Uhr mit mehreren Personen in Streit geraten, wobei die genauen Umstände noch nicht geklärt sind. Ein Zeuge hatte jedoch beobachtet, wie der 46-Jährige kurz darauf stürzte, nachdem ihn ein rückwärtsfahrendes Auto erfasst hatte. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei stellte den Wagen zu Zwecken der Spurensicherung sicher. Bei dem vor Ort angetroffenen Fahrzeughalter, der auch als Fahrzeugführer in Betracht kommt, stellte die Polizei Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln fest. Daher ließ die Polizei dem 28-Jährigen eine Blutprobe entnehmen. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell