Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Feierliche Übergabe des Polizeigebäudes in Wismar - Medieneinladung

Wismar (ots)

Das Polizeipräsidium Rostock lädt Medienvertreter*innen recht herzlich zur feierlichen Übergabe des sanierten Altbaus der Polizeiinspektion Wismar ein. Die Veranstaltung findet am 15. September 2021 um 09:30 Uhr auf dem Gelände der Polizeiinspektion Wismar, Rostocker Straße 80, 23970 Wismar statt und wird durch den Minister für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern, Torsten Renz, durchgeführt. Auch Finanzminister Reinhardt Meyer, Polizeipräsident i.V. Thomas Dabel sowie Inspektionsleiter Uwe Oertel werden teilnehmen. Bei einer beabsichtigten Teilnahme an der Übergabe werden Sie gebeten, einen Nachweis über - einen negativen Schnelltest, welcher nicht älter als 24 Stunden ist, oder - einen Genesenen-/Impfnachweis am Veranstaltungstag vorzulegen. Bei Interesse wird um Anmeldung bis zum 14. September 2021 gebeten.

