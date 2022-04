POL-GM: 21-Jähriger greift Polizisten an

Reichshof (ots) - Von einem in der Euelner Straße abgestellten Audi haben Unbekannte zwischen 20 Uhr am Freitag (8. April) und 13 Uhr am Samstag die Kennzeichen GM-ML 1063 gestohlen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Michael Tietze Telefon: 02261/8199-650 E-Mail: ...

