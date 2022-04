POL-GM: Motorroller gestohlen

Oberbergischer Kreis (ots) - In den vergangenen Tagen sind im Kreisgebiet gleich mehrere Fahrzeuge aufgebrochen worden. In allen Fällen liegt die Tatzeit im Zeitraum zwischen Mittwoch, 15 Uhr und Donnerstag (7. April), 14 Uhr. In Gummersbach versuchten Kriminelle, die Schiebetür eines Vito aufzuhebeln, der in der Vollmerhauser Straße parkte. In der Hückeswagener Straße in Gummersbach schlugen Unbekannte die hintere Scheibe eines schwarzen Peugeot ein und entwendeten ein ...

