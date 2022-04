Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zahlreiche Autoaufbrüche

Oberbergischer Kreis (ots)

In den vergangenen Tagen sind im Kreisgebiet gleich mehrere Fahrzeuge aufgebrochen worden. In allen Fällen liegt die Tatzeit im Zeitraum zwischen Mittwoch, 15 Uhr und Donnerstag (7. April), 14 Uhr. In Gummersbach versuchten Kriminelle, die Schiebetür eines Vito aufzuhebeln, der in der Vollmerhauser Straße parkte. In der Hückeswagener Straße in Gummersbach schlugen Unbekannte die hintere Scheibe eines schwarzen Peugeot ein und entwendeten ein Ladekabel sowie ein Mobiltelefon. Bei einem grauen VW Golf in unmittelbarer Nähe schlugen die Täter ebenfalls eine Scheibe ein, machten aber nach bisherigen Erkenntnissen keine Beute. Zwei Sonnenbrillen erbeuteten sie hingegen aus einem Renault Clio, der ebenfalls in der Hückeswagener Straße geparkt war. In Engelskirchen zerstörten Unbekannte das rechte hintere Fenster einer roten A-Klasse und erbeuteten eine Winterjacke. Der Wagen parkte zur Tatzeit im Rommersberger Weg. In der Rauscheider Straße in Ründeroth schlugen Diebe die Seitenscheibe eines orangefarbenen VW Polo ein. Hier machten die Täter keine Beute. In der gleichen Straße schlugen Unbekannte auch die Seitenscheibe eines roten Citroën ein. Ob hier etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Auf den Katalysator eines schwarzen Opel Zafira hatten es Langfinger in der Krottorfer Straße in Morsbach abgesehen. Eine Geldbörse erbeuteten Unbekannte aus einem in der Oststraße in Waldbröl geparkten schwarzen Toyota Auris. Auch im Nordkreis waren Kriminelle aktiv. In der Peterstraße in Hückeswagen stahlen Diebe beide Kennzeichen GM-SO12 eines grauen Opel Insignia. Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02261 81990.

